Nieuwe rvt-leden voor Reinaerde

Arjen Hakbijl is bestuurslid van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Eerder was hij registeraccountant bij PwC. Hij vervult daarnaast nevenfuncties, waaronder voorzitter van de raad van toezicht van Drechtdokters, een coöperatie van huisartsen.

Reinaerde

Gert Westert is directeur van onderzoekscentrum IQ Healthcare en is hoogleraar gezondheidszorgonderzoek en kwaliteit van zorg bij de Radboud Universiteit. Hij vervult toezichthoudende nevenfuncties, waaronder het lidmaatschap van de wetenschappelijke raad van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ). In zijn loopbaan deed hij onderzoek naar de kwaliteit van huisarts- en ziekenhuiszorg bij het RIVM en Nivel.

Arjen Hakbijl en Gert Westert zijn per 1 januari de nieuwe rvt-leden van Reinaerde, een Utrechtse gehandicaptenzorgorganisatie. Ze nemen het stokje over van Jan Menting en Christel Deckers. De raad bestaat daarnaast uit voorzitter Cees Meijers en de leden Johan van Houwelingen en Leonique Niessen. Binnen de raad is Westert samen met Niessen verantwoordelijk voor de portefeuille kwaliteit, welzijn en zorg. Hakbijl neemt zitting in de commissie financiën en bedrijfsvoering.

