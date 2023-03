Nieuwe samenstelling raad van toezicht Innoforte

Innoforte is een serviceorganisatie voor overwegend ouderen in Velp en omstreken. De nieuwe samenstelling zal per 1 april ingaan.

Voorzitters

De huidige voorzitter Paul van Roosmalen is niet langer benoembaar. Hij geeft zijn voorzitterschap over aan Judith Reiff-de Groen. Ook Ybele van der Veen is niet langer benoembaar. Hij legt zijn lidmaatschap en voorzitterschap van de auditcommissie neer.

Nieuwe benoemingen

Ook zijn er twee nieuwe benoemingen binnen Innoforte. Guido van de Logt zal zich gaan focussen op de financiën en Bram Klouwen heeft als aandachtsgebied vastgoed.