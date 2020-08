Nieuwe therapie moet ex-coronapatiënten weer op de been helpen

Met de speciale therapie CO FIT+, ontwikkeld door De Zorgcirkel en Omring, moeten ex-coronapatiënten weer op de been worden geholpen. De ziekte overleven is namelijk één ding, het revalideren blijkt een lang traject, aldus de ontwikkelaars.

CO FIT+ is ontwikkeld door zorgorganisaties De Zorgcirkel en Omring en is gericht op verschillende problemen, legt specialist ouderengeneeskunde Corinne Eckes legt uit: “Het kan gaan om fors conditieverlies, maar ook problemen met slikken. Of mensen die rouw moeten verwerking of angstig zijn. We kunnen allerlei behandelaren inzetten. Naast een fysiotherapeut of een ergotherapeut kunnen we ook maatschappelijk werk, een diëtist of een logopedist inzetten.”

Op zoek naar ex- coronapatiënten

De behandelaren zijn nog op zoek naar mensen die corona hebben gehad, daar nog steeds hinder van ondervinden en maar weinig of geen hulp krijgen. Eckes: “Als je ziet hoeveel mensen er besmet zijn geweest en in het ziekenhuis hebben gelegen en hoeveel er bij ons hebben gerevalideerd of bij de medische specialistische revalidatie zijn geweest, dan moet er nog een groep thuis zitten die we kunnen helpen.”

‘Je hebt nog een jaar nodig om er bovenop te komen’

Ex-coronapatiënt Ton lag twee maanden in het ziekenhuis, en revalideerde twee maanden fulltime. Momenteel komt hij twee keer per week naar Lindendael om CO FIT+-therapie te ondergaan. Bij hem gaat het voornamelijk om fysieke training. “Ik probeer zonder hulp weer te lopen. Zo probeer ik langzaam weer wat stapjes te maken. Maar ze hebben gezegd: je hebt toch wel een jaar nodig om er weer bovenop te komen”, aldus Ton tegen NH Nieuws.