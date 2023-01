Nieuwe toezichthouders De Waalboog

Vanaf 1 januari is Ingrid van Huijkelom-Van Iersel toegetreden tot de raad van toezicht van De Waalboog, een organisatie voor ouderenzorg met meerdere locaties in Nijmegen. Zij volgt hiermee Ankie van Rossum op die na twee termijnen is teruggetreden.

Van Huijkelom heeft veel bestuurlijke ervaring in onder andere de vvt en heeft expertise op het gebied van kwaliteit en veiligheid. In het dagelijks leven is zij werkzaam als raad van bestuur van SDW (Stichting Dag- en Woonvoorzieningen Verstandelijk Gehandicapten in Westelijk Noord-Brabant). Binnen de raad van toezicht van De Waalboog gaat zij zitting nemen in de auditcommissie kwaliteit en veiligheid.

Eveneens is besloten Annemiek Florisson voor een jaar te benoemen tot trainee raad van toezicht. Zij maakt deel uit van de raad van toezicht zonder wettelijke en statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het traineeship biedt haar de mogelijkheid zich te bekwamen als toekomstig toezichthouder.

Florisson heeft ervaring in de vvt en onderwerpen op het gebied van kwaliteit en veiligheid, onder andere vanuit haar werk als beleidsadviseur Zorg Thuis bij ActiZ.