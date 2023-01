Nieuwe toezichthouders en rvt-voorzitter bij Leviaan

Richard Janssen volgt Liesbeth Halbertsma op als voorzitter van de raad van toezicht van Leviaan. Janssen was tot januari vicevoorzitter van de raad. Daarnaast treden Jaap van Weeghel en Audrey van Schaik toe tot de raad van toezicht van Leviaan. Van Weeghel en van Schaik volgen Liesbeth Halbertsma en Anitra Louwers op, voor wie de zittingstermijn is verstreken.

De andere leden van de raad van toezicht van Leviaan zijn Edwin Westphal en Wianne Brandt.

Emancipatie

Van Weeghel treedt per februari toe tot de raad. Hij heeft zich ingezet voor de emancipatie en empowerment van mensen met een psychische kwetsbaarheid en voor hun ontwikkeling tot volwaardig burgerschap. Tot voor kort deed hij dat als directeur van het kenniscentrum Phrenos. Hij droeg bij aan de introductie en erkenning van ervaringsdeskundigen in de ggz.

Ketensamenwerking

In juli treedt ook Van Schaik toe tot de raad. Van Schaik, bestuurder bij GGZ Rivierduinen, heeft met haar achtergrond als ervaren zorgbestuurder, toezichthouder én psychiater kennis en ervaring om zich in te zetten voor keten- en netwerksamenwerking in de regio en doelmatige zorg. Zij denkt dat de ggz-sector daar nog stappen in kan maken.

Leviaan

Leviaan is een Noord-Hollandse zorgaanbieder met 600 medewerkers en 60 vrijwilligers en biedt coaching en ondersteuning aan 1.800 cliënten met psychische kwetsbaarheden.