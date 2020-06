Nieuwe topvrouw moet Achterhoekse ziekenhuizen ontvlechten

Jeltje Schraverus neemt het roer over bij de Santiz Ziekenhuizen in de Achterhoek. Na een jaar van onrust in de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk en het vertrek van twee eerdere bestuursvoorzitters, hoopt Santiz met Schraverus de rust terug te brengen en stappen te zetten richting ontvlechting.

Fusieorganisatie Santiz maakte de aanstelling van Schraverus vrijdagochtend bekend. De aanstelling van de ervaren ziekenhuisbestuurder zong woensdag al rond bij regionale media. Schraverus start per 1 juli op interimbasis.

Ontvlechting

De nieuwe topvrouw zal in de komende maanden een ontvlechtingsonderzoek aansturen. Hierin wordt onderzocht hoe de ziekenhuizen in Doetinchem (Slingeland Ziekenhuis) en Winterswijk (Streekziekenhuis Koninging Beatrix, SKB) uit elkaar kunnen gaan en mogelijk nog kunnen samenwerken. Als na dit onderzoek vervolgens een ontvlechtingsproces volgt, zal Schraverus dat ook begeleiden.

Jeltje Schraverus

Schraverus is aangetrokken om haar “brede bestuurlijke ervaring in complexe omgevingen”, zegt Anne Flierman, voorzitter van de Raad van Toezicht van Santiz in een verklaring. “In deze fase is dat voor Santiz van groot belang.” Volgens Flierman waren de ‘kerncompetenties en persoonskenmerken doorslaggevend’ in de keuze voor Schraverus. “Zij combineert ervaring met een sterk verbindend vermogen.”

Ervaren ziekenhuisbestuurder

Ze is op dit moment nog bestuurder bij zorginstelling de Noorderbrug, waar ze op interimbasis de overname door ’s Heerenloo heeft begeleid. Eerder was ze bestuursvoorzitter bij het Flevoziekenhuis en het Waterlandziekenhuis. De raad van toezicht heeft er vertrouwen in dat Schraverus de gespannen verhoudingen bij Santiz kan herstellen en een goede toekomst voor beide ziekenhuizen kan realiseren.

De raad van bestuur van Santiz bestaat nu verder uit Bijar Altalabani en Erwin Bomers. Altalabani richt zich voornamelijk op het Winterswijkse ziekenhuis, Bomers op dat in Doetinchem.

Onvrede over fusie

Het is al een jaar erg onrustig in de ziekenhuizen. Vooral vanuit Winterswijk kwam er vanaf eind 2019 veel weerstand tegen verdere fusieplannen, omdat een deel van de zorg naar Doetinchem zou verdwijnen. Dat kostte de kop aan bestuursvoorzitter Chrit van Ewijk in januari 2020. Ook interim-bestuurder Rolf de Folter die in maart aantrad moest snel weer vertrekken. Bij die twee bestuurders werd nog gekoerst op verdere samenwerking tussen de twee Achterhoekse ziekenhuizen.

Koers gewijzigd

Flierman zei deze week in Zorgvisie dat ‘aan een dood paar sleuren geen zin heeft’ en dat de nieuwe bestuursvoorzitter Schraverus daarom een andere opdracht meekrijgt dan die waar haar voorgangers over struikelden. Zij gaat nu dus stappen zetten richting verzelfstandiging van de in 2017 bestuurlijk gefuseerde ziekenhuizen.