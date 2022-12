Nieuwe veldnorm zorgevaluatie moet zorgen voor snellere antwoorden

Er is een aparte norm gekomen voor zorgevaluaties. Daardoor is het niet meer nodig dat zorgevaluaties hetzelfde regime moeten doorlopen als nieuwe of experimentele behandelingen.

Er was altijd veel onduidelijkheid en variatie op het gebied van toetsing en dossiervorming bij zorgevaluaties. Met de nieuwe veldnorm ‘Toetsing en Kwaliteitsborging Zorgevaluaties’ is er een uniforme procedure. Dat moet administratieve rompslomp verminderen en zorgen voor snellere antwoorden.

Set afspraken

De veldnorm is tot stand gekomen via het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). De veldnorm is een set van afspraken die zou moeten helpen om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te versnellen en vergemakkelijken.

Nog steeds risico’s

Zorgevaluaties gaan alleen over de evaluaties van bestaande zorg of over vergelijkingen met andere bestaande zorg. Ze worden dus niet gebruikt bij nieuwe of experimentele behandelingen. Hoewel er daardoor geen extra medische risico’s zijn voor deelnemers aan het onderzoek, zijn er wel risico’s op het gebied van privacy, data-integriteit en financiën.

Buiten proportie

Desalniettemin werden zorgevaluaties aan dezelfde strenge onderzoeksnormen onderworpen als nieuwe behandelingen. Ook zorgevaluaties moesten door het regime van medisch-ethische toetsing, dossiervoering en controle. Uit verschillende onderzoeken bleek dat partijen vinden dat dit buiten proportie is voor een zorgevaluatie.

Administratieve belasting

Dat zorgevaluaties toch door zo’n zelfde soort regime moesten, leverde een enorme administratieve belasting op en zorgde bovendien voor vertraging bij de opstart en voortgang van zorgevaluaties. Met de veldnorm kunnen zorgevaluaties sneller starten en eenvoudiger uitgevoerd worden.

Van kracht

De veldnorm is vanaf 1 maart 2023 van kracht en kan door iedereen die een zorgevaluatie opstart, gebruikt worden. De norm geldt voor onderzoekers, ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, medisch ethische toetsingscommissies (METC’s), kwaliteitsmonitors en wetenschapsbureaus.