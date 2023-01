Nieuwe voorzitter en vicevoorzitter ActiZ Jeugd

Boumans (1960) is directeur-bestuurder van de stichting Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland. Hij is de eerste 21 jaar van zijn loopbaan werkzaam geweest in de ziekenhuiswereld waar hij diverse leidinggevende functies heeft vervuld. Vervolgens heeft hij zijn carrière vervolgd bij het ministerie van VWS, Inspectie voor de Gezondheidszorg, aanvankelijk als regionaal inspecteur voor de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg en de publieke gezondheid en de laatste jaren als directeur publieke gezondheid, ggz en forensische zorg. Hij is bestuurlijk actief bij de NVZD en bekleedt twee commissariaten in de zorg waarvan een als voorzitter. Boumans is sinds 2020 actief als bestuurslid bij ActiZ Jeugd.

Jeugdzorg

Arts (1967) is directeur bestuurder bij Jong JGZ. Na haar opleidingen op het gebied van communicatie en management is zij inmiddels bijna 25 jaar actief in de zorg. Arts is na verschillende functies in thuiszorgorganisaties sinds 2008 actief in het jeugddomein. In januari 2022 heeft zij na een verzelfstandigingstraject de leiding gekregen over Jong JGZ, een zelfstandige jeugdzorgorganisatie die preventieve jeugdgezondheidszorg biedt aan alle 0-18 jarigen in Zuid-Holland Zuid en 0-4 jarigen in Breda. Jong JGZ volgt de gezondheid van circa 100.000 kinderen en jongeren.

Nieuw document

Naast de voorzitterswissel lanceren Boumans en Arts een nieuwe document genaamd ‘Samen investeren in jeugd en gezin’. Zij noemen het een kompas om te komen tot bondgenootschap voor gezonde generaties. Met deze boodschap roept ActiZ Jeugd iedereen op om in 2023 met hen in gesprek te gaan over een effectieve en duurzame jeugdketen.