Nieuwe voorzitter raad van toezicht De Twentse Zorgcentra 

Theo Schouten heeft ervaring in samenwerkingsvraagstukken en met het werken in complexe werkomgevingen. Hij was de laatste zes jaren tot aan zijn pensionering in 2019 burgemeester van de gemeente Oldenzaal en actief als toezichthouder/commissaris voor verschillende organisaties.

Ervaring als toezichthouder

Toezichthoudende ervaring in de gehandicaptenzorg heeft Schouten opgedaan als voorzitter bij Stichting Dagcentra Twente en nu nog als vicevoorzitter bij de Stichting Klup van Twente.

De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente.