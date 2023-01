Nieuwe voorzitter raad van toezicht Zonnehuisgroep Vlaardingen

Ineke Strijp-Braanker wordt per 1 januari 2023 voorzitter van de raad van toezicht bij Zonnehuisgroep Vlaardingen. Zij volgt Leo van der Kemp op, die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

Strijp-Braanker heeft als toezichthouder voornamelijk ervaring in de zorg en bij woningcorporaties. Van 2016 tot september 2021 was zij voorzitter van de raad van bestuur van ggz Westelijk Noord-Brabant.

Afstemming

Strijp-Braanker werkt vanuit haar visie ‘Leiderschap in evenwicht.’ Evenwicht wil zeggen dat er een permanente afstemming moet zijn met de strategische opgave van een organisatie en haar dynamiek in de buiten- en binnenwereld. De toezichthouder is gepromoveerd op leiderschap & strategische opgaven aan de Universiteit Tilburg.