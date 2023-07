Nieuwe voorzitter rvb Alliade na vertrek Vincent Maas

Vanaf 1 januari 2024 verlaat Vincent Maas zorgorganisatie Alliade. Maas was bij Alliade bijna vijf jaar voorzitter van de raad van bestuur. Maas heeft besloten volgend jaar te stoppen bij Alliade omdat de leeftijd van 67 in zicht komt.

Elze Vonk, bestuurder bij Alliade neemt vanaf januari 2024 het voorzitterschap van Maas over.

Elze Vonk

Binnen alle organen is draagvlak voor de benoeming van Elze tot voorzitter raad van bestuur. Vonk: “Op basis van de huidige koers wil ik, vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter, graag van betekenis blijven voor Alliade. Ook de komende jaren blijven we kijken naar mogelijkheden om onze zorg continue te verbeteren. Samen helpen we jaarlijks meer dan 8.000 kwetsbare mensen in Friesland.”

Alliade

Alliade helpt kwetsbare mensen in Friesland met jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg, werk , dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning. Met meer dan 300 locaties en 6.000 medewerkers helpt Alliade jaarlijks meer dan 8.000 cliënten.