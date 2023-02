Nieuwe voorzitter rvt bij Vilente

Victor Everhardt wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van ouderenzorgorganisatie Vilente. Everhardt start per 1 maart en volgt Barry Egberts op.

Everhardt maakt op dit moment kennis met de organisatie en mensen via een inwerkprogramma.

Sparringpartner

Egberts neemt na twee termijnen afscheid van Vilente. Egberts: “Naast dat Victor actief is in de politiek heeft hij een achtergrond als bestuurder van Platform 31 en ervaring als wethouder in Utrecht en Amsterdam. Hij heeft een duidelijke visie en neemt veel kennis en een nuttig netwerk mee. Daarnaast past hij als persoon ook goed bij de andere toezichthouders en zal hij een fijne sparringpartner zijn voor de bestuurder, Ton Poos.”