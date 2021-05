Nieuwe website voor overgebleven ‘prullenbakvaccins’

Een groep artsen heeft een website in het leven geroepen om te voorkomen dat overgebleven coronavaccins aan het einde van de dag worden weggegooid. Via de website prullenbakvaccin.nl worden huisartsen en mensen die gevaccineerd willen worden samengebracht.

Op de site kunnen mensen kijken of er een huisarts of instelling in de buurt is die mogelijk nog vaccinaties over heeft. Dat is echter geen garantie dat er een vaccin klaarligt. “Het kan zijn dat de vaccins toch ‘op’ zijn als u aankomt”, staat op de site.

Eerst komt, eerst maalt

“U hebt géén ‘recht’ op een vaccin door het gebruik van deze website. Wij proberen er slechts voor te zorgen dat er geen ongebruikte vaccins verloren gaan. Het principe is heel simpel: wie het eerst komt om de mogelijke vaccins, die het eerst maalt”, aldus de initiatiefnemers.

De nieuwe site is een initiatief van onder anderen Bernard Leenstra, huisarts in opleiding, Marlies Schijven, chirurg Amsterdam UMC en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Chief Medical Information Officer van VWS en Marco Blanker, huisarts en universitair hoofddocent UMCG. (ANP)