Nieuwe werkwijze voor interklinisch spoedtransport Zuidoost-Brabant

Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC, Anna Ziekenhuis en ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost hebben woensdag een nieuwe werkwijze van hun interklinisch spoedtransport ingevoerd. Een aanpassing in de spoedambulance moet de veiligheid van het regiovervoer van kritieke patiënten die beademd worden verbeteren. “De nieuwe werkwijze laat zien dat het mogelijk is door goed overleg met de verschillende ziekenhuizen en de GGD om een enorme verbeterslag in kwaliteit te maken”, aldus Marc Königs, intensivist Máxima MC.

Interklinisch spoedtransport naar of vanuit het Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima MC en Anna Ziekenhuis wordt begeleid door een intensivist, een anesthesioloog of een SEH-arts van het insturende ziekenhuis. Het vervoer vindt plaats met spoedambulances van de ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost. De standaard beademingsapparatuur in deze ambulance is vaak ontoereikend. Daardoor worden er altijd extra bewakings- en beademingsapparatuur en infuuspompen vanuit de regionale ziekenhuizen meegenomen.

Aanpassing spoedambulances

Omdat de vier ziekenhuizen allemaal beschikken over hetzelfde beademingstoestel, is in alle regionale spoedambulances een aanpassing gedaan. Dit beademingstoestel kan daardoor veilig worden opgeborgen en gebruikt. Daarnaast heeft elk ziekenhuis apparatuur klaar staan voor bewaking en infuustoediening van speciale medicatie. Deze apparatuur kan nu veilig en gezekerd aan de brancard worden bevestigd en bij een noodstop niet meer verschuiven of losraken. “Daardoor kan ik me volledig focussen op de zorg voor de patiënt”, aldus Crétien Jacobs, intensivist Elkerliek ziekenhuis.

In de afgelopen maanden zijn de procedures vastgelegd, zijn alle meereizende artsen in de ziekenhuizen geschoold in de nieuwe werkwijze en is er een aanpassing gedaan in de spoedambulances. Per 18 april is de nieuwe werkwijze ingegaan. “Dit is een mooie samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij spoedzorg in onze regio. Hierdoor kunnen we onze patiënten nóg betere en veiligere zorg bieden”, aldus Eefje Eggels, SEH-arts Anna Ziekenhuis.