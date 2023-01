Wetsvoorstel beoogt betere hulp aan kwetsbare mensen

Van Ooijen zegt dat verschillende organisaties soms aan verschillende problemen van dezelfde mensen werken. Soms zitten ze elkaar daarbij in de weg. “Denk aan de situatie waarbij het verstandig is als een ouder thuis blijft voor de kinderen, maar dat vanwege de bijstand wordt ingezet op werk.”

De staatssecretaris hoopt dat de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) volgend jaar in kan gaan, maar hij erkent ook dat er voor die tijd nog veel geregeld moet worden. In een deel van de gemeenten werken loketten voor bijvoorbeeld zorg, schuldhulpverlening en ondersteuning nog onvoldoende met elkaar samen. Van Ooijen zegt daarover in gesprek te zijn. (ANP)