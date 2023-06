Nieuwe Wet Zeggenschap nog onbekend onder zorgmedewerkers

Op 1 juli gaat de Wet Zeggenschap in de zorg in. 11 Procent van de medewerkers in zorg en welzijn is op de hoogte van deze nieuwe wet. Driekwart merkt niets van voorbereidingen in de organisatie voor de invoering van deze wet. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is juist dat zorgverleners actief worden betrokken bij beslissingen over de inhoud van het vak en beroepsontwikkeling.