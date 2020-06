Nieuwste inzichten uit verloop Covid-19 bij mensen met een verstandelijke beperking

In totaal zijn 1.400 patiënten met een verstandelijke beperking op Covid-19 geregistreerd. 1.000 daarvan zijn getest, 96 zijn overleden. In 52 gevallen is Covid-19 bewezen. Dat blijkt uit de meting van de academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ van het Radboudumc op 25 mei 2020.

De academische werkplaats ‘Sterker op eigen benen’ deelt vanaf april tweewekelijks de nieuwste inzichten uit de Covid-19 databank, zodat het ministerie van VWS daar beleid op kan maken. Op 29 mei 2020 hebben 66 organisaties, met 81 locaties, deze registratiedatabase ingevuld. Deze registratie leverde bovengenoemde cijfers op, meldt Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Leeftijd en woonsituatie

De registratiedatabase toont aan dat mensen met een verstandelijke beperking op jongere leeftijd vatbaarder zijn voor het coronavirus dan wat voor de algemene bevolkingspopulatie geldt volgens het RIVM. 61 procent van de bewezen Covid-19 infecties komen voor in de leeftijdsgroep van 40 tot 69 jaar, en 16 procent in de categorie 70-plus. Van de geregistreerde is 55 procent man, en 45 procent vrouw. Ook is er gekeken naar de woonsituatie: 90 procent van de bewezen coronagevallen woont in een groepswoning, en slechts 10 procent in een eigen woning.

Mate van beperkingen

Daarnaast wees de factsheet van 15 mei uit dat 23 procent van de Covid-19 patiënten zwakbegaafd/licht verstandelijk beperkt is, 37 procent een matige- en 40 procent een zeer ernstige verstandelijke beperking heeft. Het percentage overledenen is in alle drie de groepen nagenoeg gelijk. 14 procent van de geregistreerde heeft het syndroom van Down.