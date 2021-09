Nivel: publiekswebsites voorzien in informatiebehoefte patiënten

Publiekswebsites als Thuisarts.nl en ZorgkaartNederland dragen bij aan transparantie in de zorg en ondersteunen patiënten bij het vinden van informatie over passende zorg. Voor de ziekenhuiszorg ontwikkelen beide initiatieven zich steeds verder, al is er nog ruimte voor verdere groei. Dit blijkt uit de resultaten van onderzoek van Linda Springvloet et al., postdoc van het Nivel.

Transparantiemonitor

Het onderzoek van Springvloet et al. naar de transparantie in de zorg maakt deel uit van een reeks onderzoeken. Deze vonden plaats binnen de Transparantiemonitor 2018 tot 2022 van het Nivel. Thuisarts.nl en ZorgkaartNederland zijn twee belangrijke publiekswebsites. Ze bevatten informatie over respectievelijk aandoeningen en behandelingen, en informatie voor het kiezen van een zorgaanbieder. Huisartsenzorg komt al goed aan bod op Thuisarts.nl. De Nivel-onderzoekers zien een toename in kennis over de medisch-specialistische zorg via de website. Dit komt doordat het sinds 2018 ook voor de medisch-specialistische zorg standaardbeleid is informatie voor patiënten online te ontsluiten.

Patiëntwaarderingen

Op ZorgkaartNederland zijn veel patiëntwaarderingen over zorginstellingen te vinden. In de ziekenhuiszorg komt het gestructureerd verzamelen van geverifieerde en openbare waarderingen echter nog niet goed van de grond. Dit in tegenstelling tot andere sectoren. Dit komt volgens Springvloet mede doordat ziekenhuizen de patiënttevredenheid meten met elk hun eigen systeem. Deze systemen sluiten beter aan bij hun eigen doelstellingen en zijn vaak alleen voor intern gebruik. De kwaliteitsbeoordelingen van patiënten zijn vaak slecht vindbaar.

Informatie

Sites met informatie over aandoeningen en behandelingen zijn populairder dan de websites over de kwaliteit van zorgverleners. Dit sluit aan bij de eerdere bevindingen van de Transparantiemonitor 2020/2021, waarin te zien is dat er onder artsen meer draagvlak is voor informatie over aandoeningen en behandelingen dan voor informatie over kwaliteit van zorgaanbieders. Bovendien zoeken burgers vaker zoeken naar informatie over aandoeningen en behandelingen dan naar informatie over zorgaanbieders.