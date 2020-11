Nivel: verbetering e-health bij huisartsen mogelijk

Nivel hield enquêtes en interviews met huisartsen over hun ervaringen met e-health tijdens deze coronatijd, in combinatie met peilingen bij patiënten. Nivel komt tot vier aandachtspunten die huisartsen ondersteuning bieden bij creëren van draagvlak voor en opschaling van e-healthtechnologie.

Efficiëntere inbedding

Het belangrijkste aandachtspunt is het stroomlijnen van de organisatie rondom digitale zorg, vindt Nivel: “De mate van ondersteuning die e-healthtoepassingen bieden aan de huisarts, doktersassistent en medewerkers, is afhankelijk van de wijze waarop de toepassingen zijn geïntegreerd in de praktijkvoering.”

Bijvoorbeeld: een directe verbinding met het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) is cruciaal, wil de toepassing een ondersteunende rol kunnen vervullen. Veel praktijken moeten een dergelijke integratieslag nog maken. De uitvoering hiervan is van invloed op het blijvend gebruik én op de kosteneffectiviteit van e-health in de huisartsenpraktijk.

Gebruiksvriendelijkheid

Tweede aandachtspunt: om e-health breder te kunnen inzetten speelt ook de gebruiksvriendelijkheid van de toepassing een grote rol, meent Nivel, maar ook digitale vaardigheden van gebruikers van de toepassing. Zowel van de huisarts en praktijkassistente als van de patiënt.

Financiële ondersteuning

Ook moet de technische en financiële ondersteuning geregeld zijn. Zeker bij de inzet van meetapparatuur bij telemonitoring. Ondersteuning van individuele praktijken op dit vlak is wenselijk, vanuit bijvoorbeeld de zorggroep.

Draagvlak bij patiënten

Het draagvlak bij patiënten voor het gebruik van de e-healthtoepassingen is langzaam gegroeid, ook tijdens de pandemie. Ook hier is dus winst te behalen, stelt Nivel. Uit peilingen onder patiënten komt immers naar voren dat patiënten die gebruikgemaakt hebben van e-healthtoepassingen hier over het algemeen positief over zijn.