Nivel: voorlopig voldoende opleidingsplaatsen voor optometristen

Zo blijkt uit een recente capaciteitsraming door Nivel in opdracht van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN). Er starten nu 117 studenten per jaar met de opleiding optometrie. Die instroom zou eigenlijk moeten worden verhoogd naar 133 tot 139 per jaar. Dat is afhankelijk van eventuele uitval als een verplichte kwaliteitsregistratie voor optometristen wordt ingevoerd en de mate van doorstroom naar de opleiding voor physician assistent oogheelkunde.