Nivel: vraag naar psychologen blijft groeien

Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van het capaciteitsorgaan. De keerzijde is volgens Nivel een grote krapte op de arbeidsmarkt, vooral voor de GZ-psycholoog. GG-professionals geven zelf aan dat er landelijk veel te weinig collega’s zijn. Door een verhoogde uitstroom zal het capaciteitsprobleem in de toekomst verder toenemen, aldus de onderzoekers.

Nivel bracht het arbeidsaanbod in kaart voor zes gespecialiseerde beroepen binnen de geestelijke gezondheidszorg: de GZ-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog, verpleegkundig specialist GGZ, en de verslavingsarts KNMG.

Snel passend werk

Voor alle GG-beroepsgroepen geldt dat 90 procent van de professionals direct na diplomering passend werk vinden. De meeste ondervraagden (95 procent) denken ook dat zij makkelijk een andere baan kunnen vinden. Negen van de tien ondervraagden geeft aan dat er te weinig professionals werkzaam zijn binnen hun beroep.

De huidige GG-professionals zullen sneller uitstromen dan drie jaar geleden. Dat komt door vergrijzing van de beroepsgroepen (met name klinisch neuropsychologen), verwacht Nivel. Ook toekomstige professionals zullen minder lang in het beroep werkzaam zijn, is de verwachting.