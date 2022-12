Nivel: zorgprofessionals willen bij ontregelacties  betrokken worden

Dat blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder 860 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners, in het kader van het VWS-programma [Ont]regel de Zorg. Een van de actielijnen binnen het programma is erop gericht om zorgorganisaties en zorgprofessionals te stimuleren en helpen om zelf de regeldruk aan te pakken met het management.

Zes aanbevelingen

Zorgprofessionals geven echter aan dat zij tot nu toe weinig betrokken zijn bij het aanpakken van regeldruk in hun eigen zorgorganisatie. De helft (49 procent) is er niet bij betrokken, ook niet indirect via collega’s, of weet niet of hun beroepsgroep erbij betrokken is. De bereidheid om mee te denken is er wel; slechts 6 procent ziet geen enkele rol voor zichzelf bij het verminderen van de eigen regeldruk. “Werkgevers kunnen de betrokkenheid van de zorgprofessionals beter faciliteren, onder andere door hen te laten meedenken en daar ook tijd voor vrij te maken, door scholing te bieden en door informatie te delen over veranderde regels en succesvolle regeldrukvermindering in andere zorgorganisaties”, adviseert het Nivel.

Zorgprofessionals noemen in de vragenlijst veel ideeën voor regeldrukverlaging. Hun ideeën zijn ingedeeld in zes strategieën, waaronder het verminderen van de registratie door die te beperken tot de strikt noodzakelijke informatie. Ook mogen registratiesystemen efficiënter worden, bijvoorbeeld door verschillende registratiesystemen te koppelen en formulieren vóór in te vullen. “Nu moet er bij het uitwisselen van informatie tussen verschillende disciplines binnen een organisatie en tussen organisaties onderling nog te vaak dezelfde informatie meerdere keren worden ingevuld”, meldt het Nivel. Bovendien kan de inzet van extra personeel en goede apparatuur, zoals snelle computers, zorgprofessionals ontlasten bij hun administratieve taken. Verder opperen de ondervraagde zorgprofessionals wet- en regelgeving aan te passen, zoals aanvraag-, meld- en controleprocedures, en pleiten zij ervoor meer te vertrouwen op het handelen van de professionals en hen minder te controleren.