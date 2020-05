NLBeter: Meer handen aan bed en minder marktwerking

De nieuwe politieke partij NLBeter die wordt geleid door zorgprofessionals heeft alvast richting de verkiezingen van 2021 haar standpunten over de gezondheidszorg gepubliceerd. Volgens NLBeter is de gezondheidszorg ziek. De partij wil minder wantrouwen en minder marktwerking in de zorg.

Dat blijkt een nieuw gepubliceerde paragraaf van het verkiezingsprogramma. Per aandachtsgebied wordt het programma in stapjes gepresenteerd, als een casus, waarbij de politici voorgeschiedenis, klachten, diagnose en behandelopties beschrijven. Alsof het aandachtsgebied een patiënt is dus. De partij gaat van start met de gezondheidszorg. Onderwijs en ‘leefbaarheid’ volgen later.

Verdienmodel

NLBeter hekelt de prikkels in het huidige stelsel. Volgens de politici wordt ‘de zorg gestuurd door geld’ en ‘is ziekte een verdienmodel’. De politici zien daarmee Amerikaanse toestanden en een kloof tussen arm en rijk ontstaan. NLBeter wil gelijke kansen voor iedereen. Daarbij wensen de politici minder marktwerking en willen ze de basiszorg organiseren vanuit een coöperatieve gedachte. Concrete invulling daarvan en de grote wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem worden daarbij niet gecommuniceerd.

Medisch leiderschap

In het programma wordt opgeroepen tot meer leiderschap vanuit de politiek. “Omdat dat ontbreekt hebben nu verzekeraars, multinationals en dure adviesbureaus de regie over onze gezondheid.” Wel moet er daarvoor meer medische expertise naar Den Haag. Volgens NLBeter ontbreekt die expertise nu, waardoor geen of verkeerde keuzes worden gemaakt.

Snijden in bureaucratie

De politici werpen zich verder op tegen regeldruk en bureaucratie. ‘Die belemmeren om écht te zorgen’, staat in het partijprogramma. Volgens NLBeter haken zorgprofessionals daardoor af. Door in die bureaucratie te gaan snijden komt er in de plannen van de politieke partij ruimte voor ten minste 20 procent extra handen aan het bed.

Controle

NLBeter zegt zich ook te willen inzetten voor meer vertrouwen in plaats van wantrouwen in de sector. Dat denken de politici te bereiken door professionals te laten controleren door professionals. De controle op kwaliteit zou zo met name in handen moeten komen van de Inspectie en de beroepsverenigingen.

Andere plannen zijn dat er een maximum budget komt dat besteed wordt aan dure adviesbureaus. Dat het reclamebeleid en de sponsoring van ongezonde voeding wordt aangepakt. En dat in het geneesmiddelenbeleid gestuurd wordt op productie in Europa.

Zorgprofessionals

De partij NLBeter is in november 2019 opgericht door psychiater Esther van Fenema (voorzitter), longarts Wanda de Kanter, cardioloog Janneke Wittekoek, psychiater Ronald Mann en hoogleraar Jan Rotmans. De Kanter en Rotmans zijn uit het bestuur vertrokken, omdat ze die rol toch niet konden verenigen met andere werkzaamheden.