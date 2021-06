Nog iets meer dan 400 coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is verder gedaald tot 425. Dat is het laagste aantal sinds eind september. In de afgelopen twee maanden zijn ongeveer 2200 bedden vrijgekomen.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 255 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan op dinsdag. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 170.

IC-populatie omgeslagen

Door de leegloop hebben ziekenhuizen meer en meer ruimte voor mensen met andere aandoeningen. Op de intensive cares liggen nu 578 zogeheten non-Covid-patiënten, 5 meer dan op dinsdag en 37 meer dan op maandag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege kanker of ernstige hartklachten, of die het slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk.

Ongeveer een maand geleden behandelden de intensive cares meer coronapatiënten dan non-Covid-patiënten. Dat is sindsdien helemaal omgeslagen, er zijn ruim vierhonderd niet-coronapatiënten meer op de ic’s. Dat is het grootste verschil sinds 3 oktober, bijna negen maanden geleden.

Laagste peil

In totaal liggen nu bijna 14.000 patiënten zonder corona in de ziekenhuizen. Dat is het hoogste aantal sinds september, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens.

Steeds minder coronapatiënten hoeven in een ziekenhuis te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden 29 mensen vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. Vorige week woensdag waren het er 40, de woensdag ervoor 55 en nog een woensdag eerder 77. In de afgelopen week zijn 212 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 30 per dag. Dit is het laagste peil sinds het begin van de LCPS-data daarover in oktober. Iets meer dan een maand geleden waren er meer dan 200 opnames per dag. (ANP)