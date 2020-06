Nog maar 49 coronapatiënten op intensive care

Interessant voor u

COVID-19 toont failliet van ratrace vol productieprikkels

Oplossen van de financiële problemen van ziekenhuizen als gevolg van COVID-19 vraagt om solidariteit. We hebben allemaal maximaal ingezet om de piek op te vangen. Dat zorgt voor extra kosten en lagere omzet in 2020 en tenminste ook volgend jaar. De opschaling hebben we in afstemming met de regio gedaan en zelfs om de problemen in heel Nederland op te lossen. Dit vraagt dan ook een oplossing die gebaseerd is op solidariteit en zorgt voor duurzaamheid.