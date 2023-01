Nog steeds veel oversterfte in 2022, vooral door griep en covid

Afgelopen jaar zijn in iedere leeftijdsgroep opnieuw meer mensen overleden dan verwacht. Belangrijke oorzaken waren de griep en corona. De oversterfte was iets lager dan in 2020 en 2021, toen dit aantal sterfgevallen voornamelijk te wijten was aan covid-19, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar ook in 2022 gingen er meer mensen dood dan voor de coronapandemie, zelfs in vergelijking met 2015 en 2018 waarin een zware griepgolf heerste.

Vanaf eind maart gingen in 2022 bijna elke maand meer mensen dood dan verwacht. Die maand begon een griepepidemie, die zeker dertien weken aanhield. Ook sinds half december heeft Nederland te maken met een griepgolf. Daarnaast overleden tot oktober nog bijna 6500 mensen aan covid-19. Voor de maanden oktober tot en met december is dit nog niet bekend. Oversterfte houdt in dat meer mensen zijn overleden dan op basis van cijfers uit het verleden wordt verwacht. In sommige periodes kan ook ondersterfte voorkomen, als er juist minder mensen doodgaan dan verwacht.

Jonger dan 50

De oversterfte was met 13 procent het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar. Dat zijn meer mensen dan in 2020 en 2021, toen lag in die groep het percentage op iets minder dan 10 procent. Tussen de 50 en 90 jaar was de oversterfte wel lager dan in de voorgaande coronajaren. Er overleden meer vrouwen dan mannen. Vorig jaar was deze situatie juist omgekeerd. In 2020 gingen ongeveer evenveel mannen als vrouwen dood. Verder was in Flevoland, Drenthe en Hollands-Noorden de oversterfte het hoogst.

Langdurige zorg

Een belangrijk deel van de sterfgevallen kwam voor bij mensen die een vorm van langdurige zorg krijgen, zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen. De oversterfte lag bij deze bevolkingsgroep op 13 procent, zo’n 6 procent hoger dan onder de overige bevolking. In 2021 stierven minder mensen die langdurige zorg krijgen.

Levensverwachting

Door de coronapandemie daalde de levensverwachting met een aantal maanden. Dit jaar is de levensverwachting weer iets gestegen. Op basis van de huidige gegevens worden mannen gemiddeld 80,1 jaar oud. Vrouwen zouden zo’n 83,1 jaar leven op basis van deze levensverwachting. Ondanks de kleine toename ten opzichte van vorig jaar, ligt de levensverwachting bij mannen en vrouwen nog respectievelijk 4 en 5 maanden lager dan het niveau in 2019. (ANP)