‘Nood in Brabantse ziekenhuizen komt verrassend snel’

Dat ziekenhuizen in Noord-Brabant vollopen en een beroep doen op andere ziekenhuizen was verwacht, maar dat het zo snel zou gaan niet.

Dat zegt een woordvoerder van de Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vrijdag in reactie op een bericht van de NOS dat Brabantse ziekenhuizen een noodoproep doen.

Geen zorg voor andere spoed

De toestroom van patiënten die besmet zijn met het coronavirus zou er nu zo groot zijn dat er geen zorg meer verleend kan worden aan andere spoedeisende patiënten. Ziekenhuizen zoals het Amphia Ziekenhuis in Breda en het Bernhoven-ziekenhuis in Uden slaan alarm en doen een beroep op andere ziekenhuizen om patiënten over te nemen.

“We wisten dat er bepaalde dingen zouden kunnen gebeuren. Maar zo snel, dat wisten we niet”, aldus de woordvoerder. Hij zegt dat andere ziekenhuizen er klaar voor zijn. “Onderling informeren ze elkaar over hoeveel capaciteit ze beschikbaar hebben voor hulpverlening. Ze doen dat in een speciale omgeving voor informatiedeling. Die infrastructuur ligt klaar voor gebruik.”

Noodoproep

Kort na de noodoproep liet Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) weten vrijdag en zaterdag 10 patiënten uit de ziekenhuizen in Noord-Brabant over te nemen die besmet zijn met het coronavirus. Zij komen op één afdeling te liggen. “Het WZA neemt deze patiënten op omdat de ziekenhuizen in Brabant overvol zijn geraakt”, aldus het Drentse ziekenhuis in een verklaring.

Het WZA zegt zich de afgelopen periode intensief te hebben voorbereid om patiënten met het coronavirus op de juiste wijze op te kunnen vangen. (ANP)