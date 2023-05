Noodlijdende Twentse jeugdzorgaanbieder gered door gemeenten

Een jeugdzorgaanbieder in Twente is op het nippertje behoed voor een faillissement dankzij de gezamenlijke inspanningen van de Twentse gemeenten, meldt Tubantia. Hoewel de naam van de organisatie niet bekend is gemaakt, hebben ze onlangs alarm geslagen over hun penibele financiële situatie. Dit bracht de hulpverlening van bijna 1150 cliënten in gevaar.