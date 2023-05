Noord-Holland Noord start brede samenwerking voor gezondheid

NHN Gezond is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, welzijn, onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, ggz, zorgverzekeraars en inwoners van Noord-Holland Noord. De drie regio’s van Noord-Holland-Noord (de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland) staan voor diverse uitdagingen. “De vergrijzing neemt toe, er zijn lange wachtlijsten, er is minder zorgpersoneel beschikbaar en de mentale gezondheid van de inwoners verdient aandacht”, stellen de initiatiefnemers.

Beweging naar gezondheid en gedrag

“Met die uitdagingen gaat NHN Gezond de komende jaren aan de slag”, zegt Frido Kraanen, bestuurder van vvt-aanbieder Omring. “We zetten in op de beweging van zorg en ziekte naar gezondheid en gedrag, zodat wij in 2030 de gezondste regio van Nederland zijn! Wij beseffen dat dit alleen lukt als we samenwerken in de regio, met overzicht en samenhang en niet over, maar met, door en voor inwoners.”

Wat er al is, verder brengen

De initiatiefnemers erkennen dat er in de regio al veel wordt gedaan om de gezondheid te verbeteren. Ze willen dan ook niet het wiel opnieuw uitvinden. “Door samen te werken en ideeën te delen, krijgt NHN Gezond slagkracht. Het wiel wordt dus niet opnieuw uitgevonden, maar NHN Gezond kijkt hoe het als vliegwiel kan fungeren om dat wat er al is, verder te brengen.”