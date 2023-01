Noordelijke zorgorganisaties bouwen samen systeem voor gegevensuitwisseling

Het Bestuurlijk ROAZ Noord-Nederland (Regionaal Overleg Acute Zorg) heeft opdracht gegeven voor het bouwen van een Zorgviewer. Dit systeem moet het mogelijk maken voor zorgorganisaties in Drenthe, Friesland en Groningen om zorginhoudelijke informatie over patiënten en cliënten beter met elkaar uit te wisselen.

Het idee en initiatief voor het systeem komt van een groep zorgverleners uit het noorden van het land die samenwerken onder naam RIVO-Noord. Het informatiesysteem moet beschikbare zorggegevens zoals actuele bloedwaarden, allergieën, behandelwensen en -grenzen en medische historie heen toegankelijk maken voor diverse zorgverleners. Het gaat om onder meer huisartsen, verpleeghuisartsen, verloskundigen, psychiaters en ambulanceverpleegkundigen.

Zorgnetwerken

Vlak voor kerst werd de knoop doorgehakt om het systeem te laten bouwen. “Als cmio’s uit de Noordelijke zorgorganisaties zijn we ervan overtuigd dat we de zorg in zorgnetwerken of (regionale) zorgpaden moeten verlenen om inwoners van de beste zorg te kunnen voorzien”, verklaart reumatoloog en medical information officer (cmio) Dan Zhang op de site van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). “Een gezamenlijke informatievoorziening – in de vorm van de Zorgviewer – is daarvoor essentieel.”

Noorden loopt voorop

“Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak van een actueel en volledig dossier voor patiënten en cliënten”, zegt Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit, bestuurder bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in hetzelfde bericht. “En landelijk zijn er zeker ontwikkelingen. Maar als het gaat om samenwerken en IT-oplossingen, lopen we in het Noorden ver voorop.”