Noorderbreedte benoemt nieuwe bestuurder

Martin Kirchner treedt per 1 juli aan als bestuurder van ouderenzorgorganisatie Noorderbreedte. Kirchner volgt in deze rol Saskia van Opijnen op, die op 1 maart na drieënhalf jaar Noorderbreedte verliet.

Kirchner (60) is een oude bekende, want hij werkte eerder al een tijd bij Noorderbreedte. Zo was hij in de jaren negentig parttime-directeur van Nij Friema Hiem in Grou, dat in 1996 samen met andere organisaties tot Noorderbreedte fuseerde. Zijn laatste functie bij Noorderbreedte was directeur Ouderenzorg. In 2012 werd hij bestuurder bij de Baalderborg Groep (BBG), een organisatie voor ouderenzorg en voor mensen met een verstandelijke beperking in Ommen en omstreken.

Verbinder

Met de komst van Kirchner vertrekt eind juni ook Henri Janssen. Hij vormde samen met Van Opijnen de raad van bestuur en nam na haar vertrek de leiding over in afwachting van een definitieve opvolger.

Voorzitter Marcel Wintels van de raad van commissarisen is verheugd over de komst van Kirchner. Volgens Wintels is de nieuwe bestuurder ‘een echte verbinder’. “Niet alleen binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat we daarmee Noorderbreedte nog steviger op de kaart kunnen zetten binnen de ouderenzorg in Fryslân.”

Kwaliteit

Ook Kirchner kijkt vooruit naar zijn nieuwe klis. “Noorderbreedte blinkt uit in kwaliteit en professionaliteit. Er is veel talent in de organisatie dat ik nog beter wil gaan inzetten voor de cliënten.”

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.500 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers.