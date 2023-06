Noordwest Ziekenhuisgroep integreert SEH met huisartsenpost

Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) en Huisartsenorganisatie Kop van Noord-Holland (HKN) gaan intensief samenwerken om de spoedzorg in de regio efficiënter te maken. Ze schuiven de Spoedeisende Hulp (SEH) en de huisartsenpost in elkaar tot een zogeheten Spoedplein.

Dinsdag 20 juni nemen de twee samenwerkende partijen hun Spoedplein in Den Helder in te gebruik. Het personeel maakt vanaf dat moment gebruik van gezamenlijke ruimtes, elkaars informatiesystemen, middelen en medicatie. Ook zijn de diverse kwaliteitsafspraken, werkprocessen en protocollen op elkaar afgestemd.

Balie

De afgelopen periode was er een ingrijpende verbouwing in het ziekenhuis om het Spoedplein mogelijk te maken. Patiënten komen binnen bij één centrale aanmeldbalie, waarna zij naar een SEH-arts of een huisarts gaan. Het is de bedoeling dat de SEH-artsen en huisartsen regelmatig met elkaar overleggen en bij elkaar meekijken.

Afdeling acute zorg

Het project, waar al vanaf 2018 over wordt nagedacht, krijgt ondersteuning van zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis. In 2020 opende het ziekenhuis een afdeling acute zorg (AAZ) door de SEH, medium care en observatorium samen te brengen. Dat is nu onderdeel van het Spoedplein.

Kwaliteitsimpuls

“Waar de spoedzorg overal in het land in gedrang komt, hebben we hier in de Noordkop de handschoen opgepakt en de spoedzorg niet alleen kunnen behouden, maar ook een enorme kwaliteitsimpuls kunnen geven”, zegt Jurgen Sernee, lid raad van bestuur bij Noordwest.

Marlous de Vroome, directeur HKN, heeft eveneens hoge verwachtingen. “Het Spoedplein biedt veel meer mogelijkheden om de kwaliteit van de acute zorg verder te verhogen. We houden beide onze eigen identiteit, maar het belang van de patiënt komt altijd op de eerste plaats.”