Noordwest Ziekenhuisgroep ondertekent Green Deal 3.0

Noordwest heeft de Green Deal ondertekend omdat het ziekenhuis er alles aan doet om patiënten beter te maken, terwijl tegelijkertijd de zorgsector verantwoordelijk is voor maar liefst 7 procent van de CO2-uitstoot, 4 procent van het afval en 13 procent van het grondstoffengebruik. Die impact op het milieu moet en kan veel minder, vindt het ziekenhuis. “Als zorgorganisatie dragen we een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van onze patiënten en de planeet”, zegt bestuurder Jurgen Sernee. “We zijn al heel goed op weg en door de Green Deal Zorg 3.0 te ondertekenen nemen we weer een belangrijke stap om duurzaamheid te integreren in al onze activiteiten en bij te dragen aan een gezonde toekomst voor iedereen.”

Veel initiatieven

Het ziekenhuis is al volop bezig met duurzaamheid door patiëntgericht koken en de bijna volledig vegetarische keuken. Ook is er een pilot met doktersjassen van duurzame circulaire stof en een aansluiting op het warmtenet. Er zijn in totaal 113 duurzaamheidsinitiatieven in gang gezet of staan op stapel.