NS produceert voedingen voor beademingsapparaten

Het ministerie van VWS heeft dit aan de NS gevraagd. Het spoorwegbedrijf zegt zelf vijfhonderd voedingen te kunnen produceren in een tijdsbestek van twee weken, mocht dat nodig zijn. Om de kosten voor ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, brengt de NS alleen de inkoopkosten in rekening.

In een werkplaats waar normaal gesproken aan treinen wordt gewerkt, gaan monteurs aan de slag met de voedingen die aan alle medische noodeisen voldoen. Het gaat om een kastje met daarin een accu en bedrading, die het beademingsapparaat draaiende houdt.

Prototype

Teammanager Laszlo Bakker die normaal voor NS werkt in de wielstellenfabriek, benadrukt dat er veel technische kennis aanwezig is. ‘We hebben hier veel mensen in dienst met specialistische technische kennis. We kopen onderdelen die getoetst zijn voor medisch gebruik. Tot ’s avonds laat hebben we met de collega’s doorgewerkt om een eerste prototype te maken. Nu het prototype samen met de TU Delft succesvol is getest bij het Erasmus MC kunnen we aan de slag.’

Beademingsapparaat

De monteurs die de voedingen gaan maken, werken normaal aan bijvoorbeeld treinairco’s, wielstellen en deuren. De voedingen voor de beademingsapparatuur worden geproduceerd door NS, maar zijn ontwikkeld en getest door een speciaal team van de TU Delft. Dat houdt zich bezig met het ontwikkelen van een veilig en snel te produceren beademingsapparaat die de eventuele tekorten op kan vangen die ontstaan zijn door de coronacrisis. (ANP)