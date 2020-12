NTvG: virtuele covid-19-afdeling ontlast zorg

Een Amerikaanse ziekenhuisgroep startte begin maand met zorg op afstand voor covid-patiënten. 184 patiënten met een coronabesmetting konden zo eerst thuis behandeld worden, waarna 13 procent van hen alsnog in het ziekenhuis belandde. In het St. Antonius Ziekenhuis loopt sinds april 2020 een soortgelijk project.

De Atrium Health ziekenhuisgroep besloot versneld een virtuele kliniek te openen en coronapatiënten thuis te behandelen toen de pandemie de VS trof. Van de 2299 onderzochte patiënten kwamen 822 niet in aanmerking voor virtuele zorg. Zij waren of te ziek, of hadden thuis geen hulp.

Telefonisch gevolgd

De 1293 patiënten voor wie begeleiding op afstand wel passend was, werden 11 dagen telefonisch gevolgd door verpleegkundigen. 40 patiënten van deze groep moesten alsnog naar het ziekenhuis, en 16 patiënten kwamen op een ic-afdeling terecht.

Virtuele acute opnamekliniek

Naast de telefonische begeleiding, werden 184 patiënten met een milde coronabesmetting behandeld in een virtuele acute opnamekliniek.

Dat werkt als volgt: verpleegkundigen legden binnen 24 uur een huisbezoek af om diagnostiek te doen, leverden apparaten af om de bloeddruk, zuurstofsaturatie en temperatuur te meten en om een app te installeren voor wie direct contact had met het virtuele behandelteam. Vervolgens belden de verpleegkundigen 2 tot 4 keer per etmaal om de symptomen en metingen op te vragen.

Soortgelijk project St. Antonius Ziekenhuis

In het St. Antonius Ziekenhuis loopt sinds april 2020 een vergelijkbaar project, waar herstellende coronapatiënten die nog zuurstofafhankelijk zijn voor in aanmerking komen. Deze patiënten kunnen thuis via een app saturatie- en temperatuurmetingen en eventuele klachten doorgeven, die beoordeeld worden door coassistenten en longartsen, legt longarts Han Hardeman uit.

‘Meer bedden beschikbaar voor anderen’

“Op de piek van de tweede golf waren er meer dan 20 patiënten tegelijk thuis die anders nog zorg hadden moeten krijgen in het ziekenhuis. Zo hebben we sinds de start bijna 150 patiënten ontslagen en de zorg voortgezet in thuismonitoring. Voor patiënten is dit prettig én veilig, en voor het ziekenhuis betekent het dat we meer bedden beschikbaar hebben voor anderen. Op dit moment wordt bekeken voor welke andere patiëntengroepen dit in de toekomst kan worden ingezet”, aldus Hardeman op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.