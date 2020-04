Nu 959 coronapatiënten op de ic, vier minder dan vrijdag

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: “De afname van vandaag is gering, maar valt binnen de normale schommelingen. We hebben geen reden om aan te nemen dat de geleidelijke daling geheel tot stilstand komt. Het geringe verschil met gisteren wordt mogelijk deels verklaard doordat de ontslagen van de ic in het weekend wat later op de dag plaatsvinden dan doordeweeks.”

Non-Covid

Ook liggen er 385 mensen met andere aandoeningen (non-Covid) op de ic’s. Eerder al zei Kuipers dat dat betekent dat de andere zorg ook weer op gang komt. (ANP)