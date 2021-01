NU’91 en ActiZ: laat zorgmedewerkers met rust

Zorgvakbond NU’91 heeft vanuit meerdere plaatsen in het land berichten gekregen van zorgmedewerkers die zich ernstige zorgen maken over de dreigende rellen. Volgens de bond en ook de branchevereniging van organisaties in de zorg ActiZ zijn een aantal zorgverleners de afgelopen dagen tijdens hun werk al in gevaarlijke situaties terechtgekomen.

“Zorgprofessionals moeten, naast het verlenen van zorg, zich nu ook bezighouden met hun eigen veiligheid en die van hun patiënten. Dit gaat niet samen en brengt de zorg in gevaar”, aldus NU’91. “Dit is ongehoord en volstrekt onacceptabel. Onze zorgprofessionals staan dag en nacht klaar om zorg te verlenen aan iedereen die dit nodig heeft. Zij moeten hun werk veilig kunnen doen.” De bond roept iedereen op om hulpverleners met rust te laten. “Het moet afgelopen zijn met deze waanzin”, aldus voorzitter Stella Salden.

Misdaad tegen de menselijkheid

Ook ActiZ zegt met “verbijstering en afschuw” kennis te hebben van het hinderen en bedreigen van thuiszorgmedewerkers de afgelopen dagen. “Zelfs in oorlogstijd laat je zorgmedewerkers met rust. Dit is volstrekt onacceptabel. Het is ziek en gestoord gedrag. Zorgmedewerkers het werk bemoeilijken of hen zelfs de toegang tot cliënten belemmeren is een misdaad tegen de menselijkheid”, aldus een woordvoerder. (ANP)