NU’91: ‘Herstelplan voor de zorg kan rekenen op weinig sympathie’

Het plan van minister Tamara van Ark om behandelingen die door de coronadruk zijn uitgesteld, snel in te halen, valt niet in goede aarde bij NU’91, de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals. Volgens voorzitter Stella Salden gaat de productie voor en wordt er niet voor gezorgd dat zorgprofessionals voldoende tijd krijgen om gezond weer aan de slag te gaan.

Het tekort in de specialistische zorg speelt al jaren een grote rol, maar door de toegenomen werkdruk door covid-19 is het verzuim nog groter dan normaal. In het plan van Van Ark wordt volgens de beroepsorganisatie niet voldoende gewaarborgd dat de zorgprofessional zelf voldoende tijd krijgt om bij te komen, te herstellen en in goede gezondheid weer aan de slag te gaan.

Opschalen

“Het opschalen van de reguliere zorg en inhalen van de uitgestelde zorg is leidend geworden en niet de beschikbaarheid en volledige gezondheid van zorgprofessionals. Door op deze manier aan de slag te gaan, worden de problemen alleen maar groter”, schrijft Salden in een persbericht op de website van Nu’91.

Focus

Daarnaast moet het herstelplan zich volgens de beroepsorganisatie niet alleen richten op de ziekenhuizen, zoals nu wel het geval is. Salden: “Alle sectoren hebben op hun eigen manier te maken met herstelzorg van de reguliere zorg. De focus moet dus niet alleen naar de ziekenhuizen gaan, maar ook bijvoorbeeld naar de thuiszorg en de ggz. Iedere sector vormt een belangrijke schakel hierin.”

Onrealistisch

Bij NPO Radio 1 noemde Salden de plannen onrealistisch. “Ik zou niet weten wie dat gaat doen! Het zorgpersoneel is mentaal en fysiek uitgeput.” Ze zei ook dat ze zich zorgen maakt over de gezondheid van het zorgpersoneel. “We hebben burn-out, stress en langdurige klachten in het vooruitzicht.”

Beter luisteren

Salden vindt dat men beter moet luisteren naar de zorgprofessionals. “In het hele plan lijkt ‘productie draaien’ de boventoon te voeren. Maar om de uitgestelde zorg in te halen, heb je vooral gekwalificeerd personeel nodig. Geef zorgprofessionals dan nu eindelijk eens de zeggenschap, erkenning en waardering die zij verdienen. Zonder onze zorgprofessionals is een goed herstelplan onmogelijk.” (ANP/ NU’91)