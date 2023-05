NU’91 matig tevreden over 15 procent meer loon ggz

NU’91 heeft ‘gemengde gevoelens’ bij de uitkomst van het overleg met werkgeversorganisatie de Nederlandse ggz over een salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden in de geestelijke gezondheidszorg van 14,7 procent.

Deze groep ggz-werknemers krijgt dit jaar een loonsverhoging van 13,7 procent en een eenmalige uitkering van 1 procent in augustus volgend jaar. “Dit is minder dan wat er eerder in de cao’s voor andere sectoren, zoals de ziekenhuizen en umc’s, werd bereikt”, aldus NU’91. NU’91 legt het bod dan ook neutraal voor aan de leden.

Verder dan huishoudboekje toelaat

De brancheorganisatie, de Nederlands ggz, laat weten: “Net als alle medewerkers in de zorg hebben ook de mensen die werken in de ggz te maken met kostenstijgingen en verdienen ze een loonsverhoging.” De sector roept gemeenten, zorgverzekeraars en andere instanties wel op om genoeg geld vrij te maken voor de hogere lonen. “De leden van de Nederlandse ggz zijn voor dit onderhandelingsakkoord een flinke stap verder gegaan dan dat het huishoudboekje strikt genomen toelaat. Werkgevers vertrouwen erop dat de financiers zich houden aan de landelijke afspraken.”

De huidige cao in de ggz loopt eigenlijk tot 1 januari 2025, maar wordt hiermee opgebroken door de tussentijds hoge inflatie. (Frits Baltesen / ANP)