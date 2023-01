NU’91 pleit voor landelijk meldpunt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg

Zo’n 92 procent van de ondervraagden in de NU’91-peiling had vorig jaar op enig moment te maken met agressie. Schreeuwen en schelden was het meest voorkomend (bij 86 procent), maar ook fysieke agressie zoals slaan (32 procent), schoppen (22 procent) en bijten (14 procent) kwamen zeer regelmatig voor. Ook werden zorgmedewerkers vaak bespuugd (20 procent) of bedreigd (28 procent). “Dit zijn schokkende cijfers en het is dan ook niet zo moeilijk voor te stellen dat bijna een op de vijf zorgprofessionals overweegt de werkvloer te verlaten vanwege agressie”, aldus NU’91. Daarom wil de vakbond steun van de overheid om een landelijke publieke bewustwordingscampagne te kunnen lanceren, waarin voor iedereen helder is dat geweld niet thuishoort in de zorg.

Landelijk meldpunt

Naast agressie in de zorg, heeft NU’91 gepeild in hoeverre leden te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. “De resultaten liegen er niet om: bijna drie op de vijf zorgverleners zegt dit te hebben meegemaakt.” In bijna de helft van de gevallen zou toen vervolgens niet adequaat zijn gereageerd door collega’s en leidinggevenden. “Het is noodzakelijk dat zorgmedewerkers op een laagdrempelige manier melding of aangifte kunnen doen, al is dit voor betrokkenen vaak een grote stap.”

Een dergelijk meldpunt ontbreekt echter momenteel, aldus de vakbond. Daarom wil NU’91 met politieke steun een landelijk meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg opzetten. Het ministerie van VWS onderzoekt momenteel de manier waarop dit gefaciliteerd kan worden.

Kamerdebat

NU’91 heeft zes actiepunten opgesteld om geweld en agressie tegen zorgverleners een halt toe te roepen. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel.