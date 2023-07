NU’91 stemt in met nieuwe cao vvt

Belangrijkste punten uit de nieuwe cao zijn: een inflatiecorrectie van tien procent, een verhoging van de reiskostenvergoeding, de onregelmatigheidstoeslag (ort) die over het volledige uurloon wordt uitbetaald en de toevoeging van een protocol rondom grensoverschrijdend gedrag.

Blij maar kritisch

Femke Merel van Kooten, voorzitter NU’91: “We zijn blij dat er een inflatiecorrectie is bereikt, maar tegelijkertijd zijn we kritisch. Onze leden geven aan dat ze het vervelend vinden dat de loonsverhoging pas zo laat wordt doorgevoerd. Daarnaast zien we dat, ondanks de inflatiecorrectie, de salarissen nog altijd achterlopen ten opzichte van de markt. We maken ons er hard voor dat dit op termijn alsnog wordt rechtgetrokken.”