NU’91 vindt uitstel vaccinatie wijkverpleging onacceptabel

Het opnieuw uitstellen van het vaccineren van medewerkers in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg is onacceptabel met een derde coronagolf op komst, stelt NU’91, de belangenbehartiger van verpleegkundigen en verzorgenden.

Demissionair minister Hugo de Jonge zinspeelde in de persconferentie dinsdagavond op het mogelijk uitstellen van het vaccineren van zorgmedewerkers. Dat omdat er een flink tekort is aan vaccins van AstraZeneca. Dit vaccin was aanvankelijk ook bedoeld voor zorgmedewerkers.

Kwetsbare ouderen eerst

Maar door de oprukkende Britse variant van het virus is het volgens De Jonge mogelijk dat dit vaccin eerst vooral ingezet moet worden om kwetsbare ouderen te beschermen. De Gezondheidsraad komt donderdag met een advies hierover.

Niet uit te leggen

“Met een derde golf in het vooruitzicht en de continue druk op de zorg is uitstel echt niet meer uit te leggen”, aldus NU’91. De beroepsorganisatie stelt dat de wijkverpleging en gehandicaptenzorg al sinds het begin van de pandemie keer op keer achteraan zijn komen te staan als het gaat om bescherming.

Ziekteverzuim

Ook wijst NU’91 erop dat er inmiddels meer dan 103.000 zorgmedewerkers zijn getroffen door corona. “Het ziekteverzuim is op dit moment erg hoog en lijkt alleen maar te stijgen. Nog meer uitval gaat onmogelijk samen met een derde golf, waarvan demissionair premier Rutte aangeeft dat deze onvermijdelijk op ons afkomt. Dit heeft grote consequenties voor alle ouderen en hulpbehoevenden, die op dit moment gebruikmaken van thuiszorg, en voor cliënten in de gehandicaptenzorg.”

NU’91 roept de minister op om gemaakte afspraken na te komen en ook de zorgprofessionals in de wijkverpleging en gehandicaptenzorg zo snel mogelijk te vaccineren. (ANP)