NU’91 zet de ‘Zorg op Zwart’ 

Beroepsorganisatie NU’91 organiseert donderdag 9 maart een ‘zwarte manifestatie’ met zorgprofessionals op het stadhuisplein in Utrecht. Deze eerste landelijke actie vormt de aftrap van acties in de hele zorgsector.

NU’91 wil een structurele loonsverhoging van 10 procent voor alle sectoren, marktconforme arbeidsvoorwaarden en verankering van zeggenschap in alle zorgcao’s.

Maatschappelijk probleem

Met de actie Zorg Op Zwart strijdt NU’91 voor een toekomstbestendige zorg. Ook wil zij hiermee een duidelijk signaal afgeven richting politiek, werkgevers en de rest van ons land. “Een zorginfarct is niet langer meer een dreigend doemscenario, het is op veel plekken al aan de gang”, zegt Stella Salden, voorzitter van NU’91.

“Er wordt aan alle kanten een hoge werkdruk opgelegd en de lonen stijgen niet mee. Verpleegkundigen en verzorgenden verlaten massaal de zorg. We kunnen niet langer wegkijken voor dit maatschappelijke probleem, de zorg raakt ons allemaal. Het is tijd voor een echte oplossing. Als we zo doorgaan, gaat in de toekomst namelijk daadwerkelijk de zorg op zwart. We blijven actievoeren tot er verbetering komt.”

Zwart

Zorgprofessionals die naar de manifestatie in Utrecht komen, is gevraagd in zwarte kleding te verschijnen. Ook roept NU’91 verpleegkundigen en verzorgenden in alle sectoren op om vanaf dinsdag 14 maart elke dinsdag zwarte kleding te dragen op het werk.