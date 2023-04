NVTZ brengt nieuwe online calamiteitengids uit

De Nederlandse Vereniging van toezichthouders (NVTZ) heeft een nieuwe online calamiteitengids voor toezichthouders in de zorg uitgebracht. De gids Toezicht bij crises beoogt snel in context zicht te geven op de rol van de raad van toezicht (rvt) bij een crisis. “In deze gids kijken we breed naar crises, zoals cybercriminaliteit en bestuursintegriteit”, aldus de vereniging.

De gids beschrijft gebeurtenissen die impact hebben op de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering en situaties die de continuïteit van de instelling in gevaar kunnen brengen.

Controle versus vertrouwen

De gids bouwt voort op de calamiteitengids van 2012. “Hoewel de inhoud van de vorige gids nog steeds relevant is, heeft onder andere de covid pandemie voortschrijdend inzicht verschaft over de rol van de rvt in zorginstellingen. De kunst is om als intern toezichthouder een bijdrage te leveren aan de balans tussen controle en beheersing enerzijds en vertrouwen en improvisatie anderzijds”, meldt de NVTZ. De online calamiteitengids is een handreiking, die met een webpagina steeds wordt geactualiseerd.