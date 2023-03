NVTZ ondertekent Green Deal

Volgens NVTZ kan de zorg een stuk duurzamer: “Daar is het milieu bij gebaat en het heeft bovendien een positief effect op de gezondheid van mens (en dier).” Om duurzame zorg te realiseren nam het Milieuplatform Zorgsector (MPZ) het initiatief voor de Green Deal Zorg.

De NVTZ levert weliswaar geen zorg, maar is nauw verbonden met de sector. Daarom besloot het bestuur deze deal te tekenen. Daarmee krijgt het volgens het bestuur “een prominente plek in de strategische plannen van de vereniging”.

Doelen uit de Green Deal

De eerstkomende ledenvergadering in het voorjaar zal in het teken staan van de doelen uit de Green Deal. De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van de NVTZ presenteert dan het Signalement 2022, waarin trends beschreven staan die relevant zijn voor toezichthouders in zorg en welzijn. Ditmaal staat het Signalement geheel in het teken van duurzaamheid.