NVTZ uit zorgen aan VWS over de zorgsector

NVTZ-bestuursvoorzitter Aad Koster heeft in een brief aan het demissionaire ministerie van VWS grote zorgen geuit over de huidige vraagstukken in de zorgsector. Koster deed dit namens de leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn.

Directe aanleiding van de brief zijn de laatst aangekondigde maatregelen voor financiële kortingen in de ouderenzorg. Naast de stapeling van effecten worden een aantal aanvullende bedreigingen opgemerkt. “De NVTZ realiseert zich dat het kabinet in demissionaire status is, maar er zijn problemen die de aandacht blijven vragen.”

Stapeling van effecten

De stapeling van effecten en aangekondigde maatregelen vormen volgens de NVTZ een bedreiging voor steeds meer instellingen. Wat daarbij volgens Koster al zichtbaar is zijn de oplopende kosten in de zorg als gevolg van de toenemende zorgvraag, de krimpende arbeidsmarkt en de moeite die het kost om medewerkers aan de zorg te blijven binden.

“Onlangs zijn daar de hoge energiekosten, de verhoging van kosten van vastgoed, mogelijk opbrengverlies door beleidsmaatregelen en de dreiging van afwaardering van vastgoed. Dit brengt de transitie en toegankelijkheid van zorg voor onze zorgvragers in gevaar”, staat in de brief.

Volgens de bestuursvoorzitter heeft dit gevolgen voor de balans en financierbaarheid van instellingen. “Ook worden de noodzakelijke investeringen in verduurzaming, innovatie en samenwerking hierdoor belemmerd.”

Aanvullende bedreigingen

Koster noemt daarbij drie aanvullende bedreigingen; een toenemend aantal faillissementen, verschraling van het zorgaanbod en beperking van de toegankelijkheid van zorg. “Het risico is dat instellingen in zorg en welzijn hierdoor in een negatieve spiraal terecht komen. Dit heeft grote gevolgen voor de economie en samenleving”.

Overwegingen aan VWS

De NVTZ-bestuursvoorzitter geeft in de brief een aantal overwegingen mee. Door een sterke afname van registratie- en administratieve lasten en een stabiele, meerjarige financiering, kan de werkvloer ook in de toekomst haar rol en verantwoordelijkheid blijven oppakken. De NVTZ geeft aan bereid te zijn om hierover met het ministerie in gesprek te gaan en concrete stappen te zetten.