NVVE: ‘Regionale verschillen euthanasie nemen af door goede voorlichting’

Goede voorlichting over euthanasie kan leiden tot kleinere geografische verschillen in de uitvoering ervan in Nederland. Dat stelt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE), op basis van onderzoek van het RadboudUMC en de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen.

Het mag niet zo zijn dat mensen met een euthanasiewens moeilijk in hun eigen regio terechtkunnen, stelt de NVVE en ziet hier een taak voor de overheid en artsen. Het onderzoek stelt de vereniging in staat om de voorlichtingsactiviteiten per regio uit te breiden. De NVVE laat weten hier blij mee te zijn.

Grotere bereidheid

Het onderzoek toont forse geografische verschillen in de uitvoering van euthanasie in Nederland aan. Een verklaring ontbreekt echter. De onderzoekers vragen zich af waarom er in sommige regio’s vaker euthanasie actief wordt aangeboden door artsen, waar volgens de NVVE geen sprake van is. Het zou eerder gaan om een grotere bereidheid onder huisartsen om euthanasie te verlenen in sommige regio’s, meent de vereniging.

Positieve ontwikkeling

Ook stellen de onderzoekers vast dat er in de laatste jaren meer euthanasie is verleend in gebieden waar dit eerder weinig werd gedaan. Een positieve ontwikkeling, vindt de NVVE, mogelijk te verklaren door een grotere bereidheid onder artsen in de betreffende regio’s. De verenig blijft zich ervoor inzetten dat mensen met een euthanasiewens overal terechtkunnen in Nederland.