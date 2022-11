NVvPO geeft vier tips om mantelzorgers te ontlasten

Vrij uurtje: Neem de zorg van een zieke of beperkte (zeer) tijdelijk over. Neem de zieke of beperkte naaste eens mee voor een wandeling of een kop koffie. Ontzorg hiermee ook de mantelzorger – een uur geen mantelzorg geeft soms al de nodige lucht. Aandacht voor de mantelzorger: Zie en hoor de mantelzorger annex zorgprofessional. Spreek je waardering uit in de vorm van een dank-je-wel, een compliment of geef eens een bos bloemen. Mantelzorgers zijn mentaal doorlopend belast met de zorg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Erkenning en herkenning: Benoem het feit dat iemand een mantelzorger is ook binnen het team en bespreek wat het met iemand doet. Een bevestiging dat het niet gemakkelijk is om, naast het dagelijks leven, voor een dierbare te zorgen, geeft lucht. Stel de vraag: “Hoe is het met jou?”. Aandacht voor de mantelzorger is cruciaal en geeft steun.

Praktijk

“Een op de vijf Nederlanders is mantelzorger; een groot deel hiervan werkt dagelijks in de zorg of is praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige”, zegt Petra Portengen, bestuursvoorzitter van de NVvPO. “Dat is logisch: wanneer er mantelzorg verleend moet worden, gaat de blik automatisch naar iemand uit de praktijk. Ook neemt iemand uit de zorg, bijna als vanzelfsprekend, deze rol op zich. Juist omdat het een ‘zorgprofessional’ betreft, vergeten velen dat ook zij voortdurend onder spanning staan. Op de Dag van de Mantelzorg is er aandacht voor alle mantelzorgers, wij vragen specifiek aandacht voor de mantelzorgers met deze dubbele rol.”