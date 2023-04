NVZ: aantal ziekenhuismedewerkers in 2022 toegenomen

Het aantal medewerkers in de ziekenhuizen is in het derde kwartaal van 2022 met 1,8 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor. Ook de in- en uitstroom uit CZO-opleidingen stijgt. Dat blijkt uit de factsheet Arbeidsmarkt van het NVZ-arbeidsmarktprogramma.

Het aantal ziekenhuismedewerkers is in het derde kwartaal 2022 met 1,8 procent 1,8 gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar ervoor. Van de in totaal 226.700 werknemers zijn 73.400 (+2,8 procent) 35 jaar of jonger en 58.800 (+3,3 procent) 55 jaar of ouder. Het ziekteverzuim was 0,1 procent hoger dan een jaar eerder: 7 procent in het vierde kwartaal van 2022 versus 6,9 procent in het vierde kwartaal van 2021.

FZO-opleidingen

De totale instroom in het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO-opleidingen) voor beroepen als operatieassistent en IC-verpleegkundige bedroeg in 2022 3.121. Dat is 6,3 procent hoger dan in 2021. De instroom in overige relevante CZO-opleidingen en het leertraject Basis Acute Zorg (BAZ) is 2.355. Dat is ruim de helft meer dan één jaar eerder. Voor een groot deel wordt deze stijging veroorzaakt door het in het najaar van 2020 ingevoerde BAZ-leertraject.