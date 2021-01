NVZ bepleit aparte pot voor dure geneesmiddelen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vraagt de politiiek om binnen de zorgbegroting een apart financieel kader voor dure geneesmiddelen in het leven te roepen. Ook moet de overheid producenten zwaardere transparantievereisten opleggen. De maatregelen moeten het aanbod aan zorg en geneesmiddelen veilig stellen.

De NVZ doet de oproep in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de NVZ kunnen nieuwe innovatieve geneesmiddelen de patiënt meerwaarde bieden, maar daar staat tegenover dat de kosten van dure geneesmiddelen steeds verder oplopen. Blijkens cijfers van de de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) groeiden de uitgaven aan dure geneesmiddelen tussen 2012 en 2018 van respectievelijk 6,8 procent naar 9,5 procent van de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg. Dit laatste percentage komt neer op een bedrag van jaarlijks 2,3 miljard euro.

Kostenexplosie

Daar blijft het niet bij, vreest de NVZ. Alleen al binnen de oncologie komen er de komende twee jaar bijna honderd nieuwe werkzame stoffen op de markt. Niets doen betekent volgens de NVZ dat de uitgaven aan dure geneesmiddelen in de komende jaren tot ver boven de 10 procent van het totale budget voor medisch specialistische zorg zullen uitstijgen.

Beschikbaarheid in gedrang

Hiermee komt de beschikbaarheid van van zowel medicijnen zelf als de ziekenhuiszorg in den brede in het gedrang, aldus de NVZ. “Denk bijvoorbeeld aan de juist in deze coronatijd zo noodzakelijke uitgaven voor de digitalisering van de zorg en de transitie van zorg naar dichtbij huis”,zo schrijft de NVZ. “Bovendien hebben zorgaanbieders in het licht van de steeds stijgende (medisch-technologische) kwaliteitseisen en demografische ontwikkelingen de ruimte nodig om de toenemende zorgvraag aan te kunnen.”

Apart kader

Op dit moment zijn dure geneesmiddelen integraal onderdeel van het totale budget voor de medisch specialistische zorg. Dat voorziet voor komend jaar in een nulgroei. Hierdoor gaan de hogere uitgaven aan dure geneesmiddelen direct ten koste van de overige uitgaven in de medisch-specialistische zorg. Een apart financieel kader zou wat de NVZ betreft dan ook uitkomst bieden.

Verplichting

Daarnaast wil de NVZ farmaceuten op Europees niveau verplichten om gegevens over de kosten van onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen te verstrekken. Inkopers zouden zo scherper kunnen onderhandelen. Ook zouden fabrikant meer gegevens over effectiviteit en therapeutische toepassingen moeten delen, zodat ziekenhuizen de middelen optimaal kunnen inzetten.

Om de toename van kosten voor dure geneesmiddelen in toom te houden, zijn ziekenhuizen, artsen, verzekeraars en patiënten samen al begonnen aan het uitwerken van een actieprogramma, het zogeheten integraal pakket aan maatregelen ter borging van de betaalbaarheid en toegankelijkheid van dure geneesmiddelen (ipam).